Der TAH verlost freien Eintritt zur Kneipennacht

Am 4. März wird Livemusik in acht Holzmindener Lokalen geboten.

Holzminden (18.02.17). Die „Kneipennacht“, das Musikfestival in mehreren Lokalen, geht nach dem großen Erfolg im Vorjahr in die nächste Runde. 1.250 Besucher zog es im März 2016 in die Kneipen, um Musiker und Bands aus nächster Nähe und eine großartige Partynacht zu erleben. Am Sonnabend, 4. März, ist es wieder soweit, dann wird in der Holzmindener Innenstadt achtmal Livemusik in acht Gaststätten geboten. Der TAH verlost in einer ABOplus-Aktion, exklusiv unter seinen Abonnenten, dreimal zwei Eintrittsbändchen. (spe)