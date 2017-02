Becher stapeln auf Weltklasse-Niveau

Die Vize-Weltmeister Kaja und Jörg Schilchter kamen auch in Höxter auf Platz zwei.

Höxter/Boffzen (20.02.17). „Puh, da hab ich eben aber gepatzt“, ärgert sich Jörg Schilcher. Mit Tochter Kaja hat er gerade am Tisch gestanden, hat die Becher mit wahnsinniger Geschwindigkeit tanzen lassen. Die beiden sind amtierende Vize-Weltmeister im Eltern-Kind-Doppel. Und den Platz in der Weltspitze wollen sie natürlich verteidigen beim 5. WesercUP. Der findet diesmal in der Bielenberghalle in Höxter statt, weil die Turnhalle in Boffzen zu klein geworden ist. 196 (bs)