Lückenschluss nach einem Dreivierteljahr

Harald Meyer aus Holzen wird in der März-Sitzung des Kreistages zum Kreisjägermeister ernannt.

Kreis Holzminden (20.02.17). In einer denkwürdigen Jahreshauptversammlung hat die Jägerschaft des Kreises Holzminden die Weichen für die Zukunft gestellt und Harald Meyer aus Holzen zum neuen Kreis-Jägermeister gewählt, der nun in der März-Sitzung des Kreistages noch bestätigt werden muss. Doch der Weg dahin war steinig. Dreieinhalb Stunden wurde im völlig überfüllten Saal im Haus am Eberbach in Stadtoldendorf gestritten und diskutiert, es wurden Anträge gestellt und abgeschmettert oder zurückgezogen. (ue)