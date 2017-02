Deenser Förderschüler wollen nicht wechseln

Die Schülersprecher Julian Maciejewski und René Papenberg diskutieren mit den Klassensprechern aller Jahrgänge, wie die zehnte Klasse in Deensen erhalten werden kann.

Deensen (21.02.17). Die Förderschüler der neunten Klasse in Deensen fühlen sich überrumpelt. Sie sollen im Sommer zur BBS nach Holzminden wechseln, um dort ihren Hauptschulabschluss zu machen. Bis jetzt war das auch in Deensen möglich, nach einer Empfehlung des Schulausschusses des Kreises soll aber die zehnte Förderschulklasse gestrichen werden. Die Deenser Schüler sind ratlos und appellieren an die Kreispolitik, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken. (nig)