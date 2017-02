Kartenverkauf für das Vocal Hero-Finale hat begonnen

Die Finalisten haben sich gerade erstmals zu einem gemeinsamen Gesangsworkshop getroffen, wo dieses Foto entstand.

Holzminden (21.02.17). Der Kartenverkauf für das Vocal Hero-Finale 2017 am Sonnabend, 1. April, in der Stadthalle Holzminden hat begonnen. Am TAH-Schalter erhalten TAH-Abonnenten mit ABOplus zehn Prozent Vergünstigung auf den regulären Kartenpreis. Karten gibt es außerdem in der Musikschule Holzminden und beim Stadtmarketing am Markt. Fanclubs der Finalisten sollten sich rechtzeitig Karten sichern. (tah)