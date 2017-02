Sechsjähriger läuft vors Auto

Christoph 4 aus Hannover landete auf der Scharfoldendorfer Straße, die dafür komplett gesperrt werden musste.

Kreis Holzminden (22.02.17). Es gibt Tage, an denen die Retter und Helfer nicht zur Ruhe kommen: Der Dienstag ist so ein Tag. Erst überschlägt sich bei Amelungsborn ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen – und hat wohl seine Schutzengel auf dem Beifahrersitz gehabt. Dann läuft in Eschershausen ein sechsjähriger Junge vor ein Auto – und wird schwer verletzt. Parallel dazu gibt es zwei Wildunfälle – auf der Nordumgehung und am Kratzeberg. Und die Feuerwehr Holzminden rückt aus, weil in der Niederen Straße in einer Wohnung der Rauchmelder auslöst… (bs)