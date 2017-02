Ein „gegenseitiges Tragen“

Pfarrer Roland Herrmann (47) fühlt sich wohl in Holzminden, sagt: „Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre hier bleiben kann.“

Holzminden (22.02.17). Pfarrer Roland Herrmann sieht sich als Teamspieler, der Dialog, der Austausch, das offene Gespräch sind ihm wichtig. Ein gutes Jahr im Amt ist der 47-Jährige nun in seiner ersten Pfarrstelle, als oberster Hirte zuständig für rund 3.500 Gemeindeglieder in den Kirchorten Holzminden, Bevern, Polle und Neuhaus. Schnell ist der Pfarrer angekommen im Weserbergland, in Holzminden, im Amt. Und gleich im zweiten Jahr an neuer Wirkungsstätte, im „Lutherjahr“, darf er zusammen mit der Gemeinde deren 150-jähriges Jubiläum feiern. (spe)