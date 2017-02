Der neue Hort kommt (noch) nicht

Ob in der Astrid-Lindgren-Schule oder an der Stadthalle, die Entscheidung, wo der Hort angesiedelt werden soll, wurde verschoben.

Holzminden (23.02.17). Einen Hort-Neubau an der Astrid-Lindgren-Schule wird es vorerst nicht geben, obwohl schon jetzt die Nachfrage nach entsprechenden Betreuungsplätzen in Holzminden nicht gedeckt werden kann. Das hat der Holzmindener Stadtrat entschieden. Vor dieser Drei-Millionen-Euro-Entscheidung plus Personal- und Folgekosten sollen sich die Grundschulen erklären, ob sie Ganztagsschulen werden wollen. (spe)