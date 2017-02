Was ist denn fair?

Weltgebetstag am Freitag, 3. März, ist den Philippinen gewidmet.

Kreis Holzminden (24.02.17). „Was ist denn fair?“ Direkt und unvermittelt trifft uns diese Frage der Frauen von den Philippinen. Sie lädt uns ein zum Weltgebetstag 2017 – und zum Nachdenken über Gerechtigkeit. In einem alters- und konfessionsgemischten Team haben Christinnen den Gottesdienst dafür erarbeitet. Diese Gebete, Lieder und Texte werden am Freitag, 3. März, rund um den Globus wandern. Dann dreht sich in Gemeinden in über 100 Ländern der Erde alles um den Inselstaat in Südostasien – auch die Gemeinden im Kreis Holzminden begehen den Weltgebetstag mit einem breit gefächerten Programm. (tah)