Gold, Silber und Bronze für die TSG

Mika Küster (TSG Münchhausenstadt Bodenwerder), Jahrgang 2009, turnte auf den ersten Platz.

Bodenwerder (25.02.17). In Bodenwerder fanden sich nach krankheitsbedingten Ausfällen 51 Teilnehmer aus acht Vereinen in der Münchhausenhalle in Bodenwerder zu den offenen Kreis-Einsteigerwettkämpfen des Turnkreis Holzminden ein. Jüngste Teilnehmerin war Jona Voigt mit sieben Jahren vom Ausrichter TSG Münchhausenstadt Bodenwerder. (tah)