"Einmalige" Karnevalsparty kommt gut an

Bunte Kostüme waren an diesem Abend Pflicht.

Stadtoldendorf (27.02.17). Hoch her ging es in Stadtoldendorf. Weil der Karnevalsumzug in Arholzen diesmal ausfallen musste, feierte der Karnevalsverein ersatzweise im „Haus am Eberbach“ – und wurde mit 250 gut gelaunten Gästen bie dieser "einmaligen" Feier belohnt. (hdc)