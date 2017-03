Diesmal stimmt die Politik zu

In den ehemaligen Arztpraxen werden Teile der Sozialverwaltung des Kreises untergebracht.

Holzminden (01.03.17)). Als sich die Kreispolitiker das letzte Mal mit dem Umbau des Verwaltungsgebäudes in der Böntalstraße befassten, erteilten sie der Kreisverwaltung eine herbe Abfuhr. Die Beschlussvorlage, die Gelder mit die Sanierung der ehemaligen Arztpraxen bereitzustellen, wurde zurück in den Bauausschuss verwiesen. Die Kosten haben sich verdoppelt, das wollte man so nicht mitmachen. Doch jetzt stimmten die Politiker in der Ausschuss-Sitzung zu. (fhm)