All die großen Collins- und Genesis-Hits live

Die Newcomerband „Frontdoor“ eröffnet den NTBW-Abend.

Negenborn (01.03.17). Das traditionsreiche Scheunenrock-Event im Forstbachtal, „Negenborn to be wild“, findet in Negenborn unter der Regie des Vereins ProKult seine Fortsetzung. Am Sonnabend, 10. Juni, treten in der für eventtauglich befundenen landwirtschaftlichen Halle in der Bäckerstraße 4 die Bands „Frontdoor“ und „True Collins“ auf. (spe)