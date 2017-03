Hilfe für Frauen, die beruflich „mehr“ wollen

Stellten die neuen Angebote vor, von links: Sigrun Brünig, Petra Piontek und Kirstin von Blomberg.

Kreis Holzminden (02.03.17). Es gibt immer mehr Frauen, die eines Tages vor dem gleichen Problem stehen: Nach langer Erziehungspause möchten sie gerne in den Beruf zurückkehren, oder von einem Minijob in eine vollwertige Arbeitsstelle wechseln. In diesen Fällen hilft die Koordinierungsstelle „Frau und Wirtschaft“ gerne weiter. Sie bietet jetzt zum Frühjahr erweiterte Beratungen und Qualifizierungen an. (nig)