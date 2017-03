Parteigericht schließt Stefan Braß aus der CDU aus

Stefan Braß will das Urteil nicht akzeptieren.

Holzminden (02.03.17). Das CDU-Kreisparteigericht hat Stefan Braß aus der Partei ausgeschlossen. Damit habe man, so heißt es in einer Presseerklärung der CDU Holzminden, einen Schlussstrich unter die Kandidaten-Affäre zur Kommunalwahl 2016 gezogen. Stefan Braß geht gegen diese Entscheidung in die Berufung. (fhm)