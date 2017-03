Lions Quest – Zukunft in Vielfalt

Wolfgang Ernesti stellt das neue Programm vor.

Kreis Holzminden (03.03.17). Das Flüchtlingsthema stellt auch die Lehrer im Landkreis Holzminden vor neue Herausforderungen. Wie geht man mit den neuen Schülern aus Krisenländern um, wie gewöhnt man sie am besten an die neue Kultur? Hier will der Lions Club Holzminden Lehrer mit einem neuen Fortbildungsprogramm unterstützen. (nig)