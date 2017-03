Überweg Nordstraße soll bis Ostern fertig sein

Ortstermin in der Nordstraße in Holzminden.

Holzminden (04.03.17). Warum konnte der neue Fußgängerüberweg an der Mühlenfeldstraße so schnell fertiggestellt werden, während der Zebrastreifen an der stark verkehrsbelasteten Nordstraße weiterhin auf sich warten lässt? Diese Frage trieb die Grünen-Fraktion der Stadt Holzminden zu einem Ortstermin am geplanten Standort des Überweges. (nig)