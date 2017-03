Eine Stadt - eine Nacht - eine Party

BeJones und die anderen Bands boten eine große Bandbreite verschiedener Musikrichtungen.

Holzminden (06.03.17). Im März 2016 rief die Künstler- und Event-Agentur OWL-Booking aus Marienmünster das erste Kneipenfestival in Holzminden ins Leben. In vielen Gaststätten spielten an einem Abend Live-Musiker und Bands vier Stunden Covermusik aus den verschiedensten Musikrichtungen. Lange mussten Freunde der Musik nicht auf die zweite Holzmindener Kneipennacht warten, am Sonnabendabend war es wieder soweit. (hdc)