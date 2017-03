Fördergelder binden die Oberschule in Delligsen

Die Schäden an den Fenstern sind eklatant.

Holzminden (07.03.17). Die Schulen sind ein „Dauerbrenner“ in der politischen Diskussion des Landkreises Holzminden. Aber nicht nur das Campe-Gymnasium und das Schulzentrum Liebigstraße, auch die Oberschule in Delligsen entwickelt sich dazu. Der Kreistag hat erst einmal die Sanierung der Heizungsanlage in Delligsen beschlossen. Das ruft den Bund der Steuerzahler auf den Plan… (fhm)