Herzschlagfinale mit Happy End

Der TVer Marc-Philipp Tube kommt unbedrängt zum Torabschluss.

Stadtoldendorf (07.03.17). Im Duell der Tabellennachbarn behielt der TV Stadtoldendorf gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken mit 34:33 (15:18) die Oberhand. In einem Herzschlagfinale riss Marcel Geeses Siegtreffer Sekunden vor dem Abpfiff auch den letzten Zuschauer in der Halle am Rumbruchsweg von den Sitzen. (foe)