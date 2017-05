„Ruhepuls 200“: Die Spannung steigt!

Im Vorfeld ein Dankeschön von Bürgermeister Daul an die Sponsoren und Organisatoren.

Holzminden (05.05.17). Schon jetzt gibt es für Martina Kästner und ihr Straßentheater-Organisationsteam kaum mehr ein Wochenende, schon jetzt wird bis in die Nacht hinein gearbeitet. Und die Taktzahl wird weiter steigen. „Das ist“, sagt die Cheforganisatorin, „ein Kraftakt für uns alle“. Ein Etappenziel hat sie erreicht: Das Programm steht, es geht jetzt in Druck. 18 Gruppen und 50 Aufführungen an drei Tagen wird es beim Straßentheaterfestival 2017 in Holzminden geben. Und die Programm-Prototypen erhalten – so ist es guter Brauch – als allererste die Förderer und Sponsoren. (bs)