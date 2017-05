Tuspo Grünenplan bringt sich in Position

Die SG GoLüWa musste eine weitere Niederlage hinnehmen

Kreis Holzminden (05.05.17): Drei Nachholspiele standen in der Fußball-Kreisliga auf dem Programm: Der Tuspo Grünenplan hat sich mit einem 2:0-Erfolg über den MTSV Eschershausen fürs Spitzenspiel am Sonnabend gegen den SV Holzminden in Position gebracht; weiterhin setzte sich der VfL Dielmissen mit 6:0 bei der SG GoLüWa durch, und der VfR Hehlen hat in Holenberg 1:2 verloren. (ue)