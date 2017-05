Vierter Modellbautag im Freibad Bevern zum Saisonstart

Im leuchtend blauen Freibad-Wasser schippern am Sonnabend kleine und große Modellschiffe.

Bevern (05.05.17). Nach Wochen intensiver Vorbereitungsarbeiten, darunter auch wieder mehreren ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen, steht die 42. Badesaison, inzwischen die siebte in Vereinsregie, kurz bevor. Auch in diesem Jahr waren wieder viele Reparaturen nötig: So mussten Fliesen in den Schwimmbecken ausgetauscht und Fenster in den Sanitärräumen erneuert werden. An allen Ecken wurde gefegt, gestrichen und geputzt. Allen Helfern des Freibad-Vereins gebührt für ihren Einsatz Dank und Anerkennung.

Nun startet die neue Saison am 13. Mai mit dem großen Modellbautag. Modellbauvereine aus ganz Norddeutschland treffen sich bereits zum vierten Mal, um ihre kleinen und großen Modellschiffe im kristallklaren Beckenwasser fahren zu lassen. Auch U-Boote sind wieder mit dabei.

Besucher sind ab 12 Uhr herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei – es wird aber um eine Spende für den Erhalt des Freibades gebeten. Im Anschluss an den Modellbautag findet am Abend das Anbaden und Angrillen für die Mitglieder statt. Am Sonntag, 14. Mai, beginnt um 12 Uhr dann offiziell die Badesaison 2017. Die neuen Kiosk-Betreiber, Familie Zinke, werden die Gäste mit leckeren Speisen und Getränken verwöhnen.