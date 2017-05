„Die Stadtmäuse“ kommen

Matthias Moersener, Leiter des Amtes für Jugend und Familie, und Kerstin Meyer, Leiterin des Kindergartens Neue Straße, freuen sich auf die Eröffnung der Außengruppe in der übernächsten Woche.

Holzminden (06.05.17). Der Bedarf an Kitaplätzen ist ungebrochen groß in der Stadt Holzminden. Und manchmal sind ungewöhnliche Lösungen die besten. Der Kindergarten Neue Straße eröffnet jetzt in einem ehemaligen Ladengeschäft in der Fußgängerzone eine Außenstelle mit 20 Ü-3-Plätzen. Am 16. Mai ziehen „Die Stadtmäuse“ ein. (spe)