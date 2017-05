Die Ahlequelle sprudelt ganz natürlich

Walter Hennecke schraubt das Schild „Ahlequelle“ an.

Neuhaus (08.05.17). Von einer Gratwanderung zwischen den Ansprüchen der Besucher und der Einzigartigkeit von Flora und Fauna spricht Walter Hennecke am Sonntag Morgen rückblickend. Der Leiter des Forstamtes Neuhaus steht dabei am „Saum“ der neuen, ganz natürlich gefassten Ahlequelle bei Neuhaus. Eine stattliche fünfstellige Summe haben die Lan-desforsten in die Renaturierung dieses besonderen Biotops gesteckt. (rei)