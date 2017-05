Wieder Stroh-Brand bei Delligsen

Die brennenden Strohballen mussten auseinander gezogen werden.

Delligsen (08.05.17). Erneut hat es in der Gemeinde Delligsen am Wochenende gebrannt. Kurz nach 17 Uhr am Sonnabendnachmittag entdeckte ein Landwirt Rauch im Bereich der Feldmark beim Düsterntal. Als er nachschaute, stellte er ein Feuer an zwei Stroh-Rundballen, die neben dem Weg gelagert waren, fest und alarmierte die Feuerwehr. (gl)