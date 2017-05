Ansturm auf Öko-Tomaten und -Kräuter

Jedes Jahr werden mehr Tomaten-Sorten angeboten – zur Freude der Hobbygärtner.

Bevern (08.05.05). Um 11 Uhr öffnete gestern der mittlerweile schon 21. Bio-Kräuter- und -Pflanzenmarkt im Kaspul in Bevern. Und innerhalb kürzester Zeit füllte sich das Gelände rund um die „Kaffeestube am Beverbach“ mit interessierten Kunden. Und da es entgegen den Wetterprognosen der Meteorologen ja auch am Nachmittag noch trocken blieb, riss der Ansturm auch nicht ab. (rei)