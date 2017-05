Frau stirbt nach Brand in einem Wohnhaus

Brakel (r). Am frühen Montagmorgen, gegen 1.35 Uhr, wurde aus der Meinolfusstraße in Brakel-Bellersen ein Brand gemeldet. Nach ersten Feststellungen war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer im ersten Geschoss des Fachwerkhauses ausgebrochen. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnten die Bewohner, ein Ehepaar, noch aus dem Haus geborgen werden. Während der 94-jährige Ehemann mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, verstarb seine gleichaltrige Ehefrau noch vor Ort. Bei dem Versuch, Hilfe zu leisten, erlitten zwei Personen, eine 66-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann, ebenfalls Rauchgasvergiftungen. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Brakel gelöscht werden. Der Schaden wird derzeit auf 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen