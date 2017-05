Showtime für Automobile aus allen Epochen

Das fünfte Oldtimertreffen des RetroCarsMitte findet Ende Mai in Allersheim statt.

Allersheim (09.05.17). Schon zum fünften Mal veranstaltet der Oldtimerclub „RetroCarsMitte“ die RCM-Oldtimertage. Mit der Brauerei Allersheim hat man einen Partner gefunden, der sowohl vom Ambiente als auch von der Infrastruktur her ideal für diese mittlerweile weit über den Landkreis hinaus bekannte Veranstaltung ist. So finden die RCM-Oldtimertage am Sonnabend, 27. Mai, von 13 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Brauerei Allersheim statt.

Wie auf den vergangenen Treffen auch, werden wieder Autos aus fast allen Epochen des Automobilbaus erwartet, sowohl Vorkriegsfahrzeuge, Autos aus der Wirtschaftswunderzeit sowie der 60er, 70er und 80er bis in die 90er Jahre. Alle Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre alt sind, haben freie Zufahrt zum Gelände. Die Oldtimer werden über eine Lautsprecheranlage begrüßt und kurz vorgestellt, an beiden Tagen die schönsten Oldtimer in verschiedenen Kategorien mit einem Pokal bedacht.

Der Oldtimerclub „RetroCarsMitte“ erwartet bei der fünften Auflage seines beliebten Treffens, rückblickend auf die vergangenen Jahre, mehrere tausend Besucher sowie mehrere hundert Oldtimerfahrer. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein, es gibt eine große Auswahl an Speisen und Getränken.

Der Veranstalter ist noch auf der Suche nach Händlern, die Autoteile, Trödel oder zum Thema passende Flohmarktartikel oder einen Service rund ums Auto anbieten oder einen Oldtimerhandel betreiben. Wer Interesse hat, schickt eine Nachricht an rcm@kabelmail.de oder erstellt auf der Internetseite des Clubs (www.retrocarsmitte.jimdo.com) eine Nachricht unter dem Button „Kontakt“.

Nähere Informationen gibt es auf der Internetseite des Oldtimerclubs. Die Parkmöglichkeiten sind im direkten Umfeld der Brauerei begrenzt, daher wird empfohlen, zumindest aus den Nachbarorten, mit dem Fahrrad zu kommen.