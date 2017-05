Umgehung vernichtet 40 Hektar Ackerfläche

An dieser Stelle rollen eines Tages tausende Fahrzeuge durch die Landschaft.

Eschershausen (09.05.17). Versiegelte Ackerflächen, gekappte Feldwege, längere Anfahrtswege: Für die Landwirte im Großraum Eschershausen bringt die zukünftige Nordost-Umgehung Eschershausen eine ganze Reihe Beeinträchtigungen mit sich. Dennoch herrscht unter den betroffenen Bauern Einigkeit: „Wir erkennen die Notwendigkeit der Umgehungsstraße an und protestieren nicht dagegen“, betont Dieter Jenrich, dessen Hof in Wickensen direkt an der zukünftigen Strecke liegt. „Wir versuchen nur, die Einschränkungen für uns so weit wie möglich zu reduzieren.“ (nig)