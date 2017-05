Fahrradaktionstag der Polizei Höxter

Höxter (09.05.17). Am Sonnabend, 14. Mai, findet der fünfte Fahrradaktionstag der Kreispolizeibehörde Höxter am Weserradweg R99 in Höhe des Bahnhofes in Höxter statt. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr soll in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern auf Gefahren beim Radfahren hingewiesen werden. Auf Fahrradparcours oder beim Geschicklichkeitstraining können Fahrradfahrer sich selber testen. Es können Probefahrten mit E-Bikes unternommen werden und es finden Beratungen für geeignete Fahrradhelme statt. An Informations- und Aktionsständen werden die Unfallrisiken dargestellt und Verhaltenshinweise zur Unfallvermeidung gegeben. Neben den Informationen und Aktionen rund ums „Rad“ bietet die Kreispolizeibehörde Höxter an diesem Tag auch die Möglichkeit der Fahrradcodierung zur Diebstahlsprävention. Für diese Codierung werden ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis benötigt. (tah)