Holzmindens Innenstadt ist nur mittelprächtig vital

Ergebnisse der bundesweiten IFH-Untersuchung „Vitale Innenstädte 2016“ sehen Holzminden unterdurchschnittlich.

Holzminden (10.05.17). Wie sieht die Zukunft der deutschen Innenstädte aus und was wünschen sich Innenstadtbesucher von ihren Stadtzentren? Im Rahmen seiner zum zweiten Mal durchgeführten bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2016“ hat das IFH Köln, Institut für Handelsforschung, im Herbst 2016 zeitgleich Kunden in 121 Innenstädten befragt. Stadtmanager Ralf Schwager stellte die Ergebnisse in der Sitzung des Ausschusses für Innenstadtentwicklung vor: Demnach hat Holzminden in allen Kategorien schlechter als der Durchschnitt abgeschnitten und erhielt die Gesamtschulnote 3,3 (Durchschnitt 2,8 bei den kleinen Städten, 2,7 insgesamt). (spe)