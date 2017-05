Mehrere Kubikmeter Bauschutt in der Feldmark entsorgt

Mitten auf dem Feldweg lag dieser Schutthaufen. Foto: Polizei

Holenberg (11.05.17). Vermutlich am Dienstag nach 17.30 Uhr wurde durch bisher nicht bekannte Personen ein großer Berg Abfall (zwischen fünf und zehn Kubikmeter) auf Feldwegen in der Gemarkung Holenberg widerrechtlich entsorgt. Im Bereich zwischen dem Bützeberg und dem Odfeld fanden die eingesetzten Polizeibeamten aus Stadtoldendorf Materialien wie eine Dacheindeckung, Kunststoffplanen, Altreifen sowie Teppichböden fest. Diese stattliche Menge an Abfall muss durch ein größeres Transportfahrzeug (Lkw über 7,5 Tonnen) herangefahren und abgeschüttet worden sein. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Stadtoldendorf entgegen (05532/90130).