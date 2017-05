Platz 41 für Tobias Rotermund

Tobias Rotermund aus Boffzen kam in der Rangfolge der deutschen Fahrer auf Platz zwölf.

Höxter (11.05.17). Bei strahlenden Sonnenschein fand das 17. „Bike the Rock“-Festival in Heubach statt. Dieses Rennen ist zugleich der erste Lauf der Mountainbike-Bundesliga. Mit Tobias Rotermund war ein Fahrer aus Boffzen am Start. (tah)