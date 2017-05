Brandstifter zündelt, Polizei löscht

Varrigsen (11.05.17). Neuer Höhepunkt der Brandstifterserie in Varrigsen: Während die Polizei am Donnerstagabend vor Ort ermittelt, schlägt der Unbekannte erneut zu: Aus einer Gartenhütte, in der schon einmal gezündelt wurde, steigt plötzlich Rauch auf. Die Polizeibeamten greifen zu Gießkannen, löschen das noch kleine Feuer und leiten sofort eine Fahndung ein. (bs)