Polizei erhöht Druck auf Einbrecher

Weserbergland (12.05.17). Mit Schwerpunktkontrollen baut die Polizei weiter Druck auf, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Am Donnerstag fand erneut eine groß angelegte Aktion der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt. Einen Tag zuvor gelang der Hamelner Polizei die Festnahme eines Wohnungseinbrechers. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Von Donnerstag Mittag bis in die Abendstunden hinein wurde an den wichtigen Hauptverkehrsrouten kontrolliert. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden waren dies insbesondere die Autobahnzubringer zur Autobahn 2, also die Bundesstraße 83 im Bereich Hess. Oldendorf, die Landesstraße 443 Hess. Oldendorf Richtung Auetal-Rehren, sowie die Bundesstraße 442 und Bundesstraße 217 im Bereich Bad Münder, und die Bundesstraßen 1 und 83 als Ausfallstraße in Hameln. Im Bereich Aerzen war die Bundesstraße 1 im Bereich zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalen und im Bereich Holzminden insbesondere die Bundesstraßen 64, 83 und. 497 in die Maßnahmen mit eingebunden.

Zudem wurden ausgesuchte Wohngebiete in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen; dort waren auch Fußstreifen unterwegs. Sogenannte Gebietspaten führten in bestimmten Wohngebieten Bürgergespräche durch. Die Beamten stießen bei den Anwohnern auf äußerst positive Resonanz.

Die umfangreichen Kontrollmaßnahmen, die stationär und mobil (sowohl offen als auch verdeckt in zivil) durchgeführt wurden, haben zu folgenden Ergebnissen geführt: insgesamt sind Donnerstag 20 Fahrzeuge und 30 Personen kontrolliert und überprüft worden.

Erst am Mittwoch gelang es Fahndern der Polizei Hameln, einen Wohnungseinbrecher festzunehmen. Der 22-Jährige wurde Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt; es wurde ein Haftbefehl erlassen. (r/bs)