Brandstiftung: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Donnerstag brannte es an einer Hütte am Ortsrand.

Varrigsen (12.05.17). Hat die Brandstifterserie in Varrigsen jetzt ein Ende? Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Er wird zurzeit vernommen. Am Donnerstagabend hatte es in Varrigsen erneut gebrannt – just zu der Zeit, als in dem Dorf Sonderdienste der Polizei unterwegs waren. Die Polizeibeamten löschten das Feuer, das an einer größeren Hütte am Dorfrand Varrigsens gelegt worden war, mit einer Gießkanne und leiteten sofort Ermittlungen ein. Wohl mit Erfolg. In dem kleinen Ort hatte es in den letzten Wochen insgesamt neun Brandstiftungen gegeben. In Flammen aufgegangen waren neben Strohballen ein Toilettenhäuschen, ein Pferdestand und ein Resthof. Die Ermittlungen der Holzmindener Polizei dauern unvermindert an. (bs)