Förderrahmen steigt auf 900.000 Euro

Geplant ist die Umgestaltung des Dorfplatzes in Arholzen.

Arholzen/Schorborn (13.05.17). Mehr Geld für die Dorferneuerung: Der Förderrahmen für öffentliche Maßnahmen in Arholzen, Schorborn und Schießhaus ist von 600.000 auf 900.000 Euro aufgestockt worden. Auch private Maßnahmen können weiter profitieren: Hier sind die verfügbaren Mittel von 200.000 auf 320.000 Euro angehoben worden. Zum Beispiel soll der Dorfplatz so hergerichtet werden, dass er für öffentliche Anlässe genutzt werden kann, auch die Einmündung in die Angerstraße soll geändert werden. (nig)