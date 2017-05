Soziale Arbeit an der HAWK in Holzminden ist spitze im CHE-Hochschulranking

Spitze bei der Unterstützung am Studienanfang: Erstsemesterbegrüßung 2016 am HAWK-Standort Holzminden.

Holzminden (13.05.17). Die Studierenden im Fach Soziale Arbeit an der HAWK in Holzminden sind sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation und dem Lehrangebot. Das zeigt sich im aktuellen CHE- Hochschulranking, das im neuen „ZEIT Studienführer 2017/18“ erscheint. Auch in der Kategorie „Unterstützung am Studienanfang“ kann das Fach die Spitzengruppe erreichen.