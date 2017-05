Eintauchen in ein außergewöhnliches Leben

Studenten der HAWK spielen Szenen aus dem Leben von Dr. Paula Tobias nach.

Bevern (15.05.17). In Bevern wurde der 34. Frauenort Niedersachsens zu Ehren der Ärztin Paula Tobias eröffnet. Damit wird an das außergewöhnliche Leben der deutsch-jüdischen Landärztin erinnert, die bis 1935 in Bevern praktizierte und dann mit ihrer Familie in die USA fliehen musste. In den nächsten Wochen sind weitere Vorträge, Workshops und Ortsrundgänge geplant. (nig).