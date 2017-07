Unfall im Schlehenbusch in Holzminden: Tier ausgewichen

Die 45-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt

Holzminden (14.07.17). Einem Tier ausweichen wollte in der Nacht zum Freitag eine 45-jährige Frau mit ihrem Wagen im Schlehenbusch in Holzminden. Auf der abschüssigen Straße zog sie ihren Opel deshalb nach rechts. Dort stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel nach links geschleudert – und kippte auf die Seite. Anwohner alarmierten gegen 3.30 Uhr Polizei und Feuerwehr. Die Fahrerin des Opel erlitt Gott sei Dank nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Holzmindener Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, leuchtete sie aus und band ausgelaufenes Öl und Benzin ab. Die ersten Feuerwehrleute, die vor Ort eintrafen, halfen der Autofahrerin aus ihrem Wagen. (bs)