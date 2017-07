„Strandklänge“ mit über 10.000 Musikfans startet heute

Höxter (14.07.17). Am heutigen Freitag startet am Godelheimer See bei Höxter das „Strandklänge“-Festival. Über 10.000 Musikfans werden erwartet, die zwei Tage lang Musik, Show und Party erleben wollen. Auf 14.000 Quadratmetern Festivalfläche werden viele DJs den Besuchern ordentlich einheizen. Am Vormittag kommen die ersten Festivalgäste an, in diesem Jahr sind extra 200 Zeltplätze ausgewiesen worden. Neben der schillernden Wasser- und Strandwelt, die den Festivalgästen präsentiert und für das originale Strandklänge-Flair sorgen wird, werden Housedestroyer, Dry & Bolinger, Juliet Sikora und DJ Breeze für den richtigen Sound sorgen. Zum ersten Mal wird das Strandklänge Open Air in diesem Jahr eine zweite Bühne haben. Mit den Richtungen Techhouse und Minimal bleibt das Festival seinem Elektro-Charakter treu, aber es kommt eine weitere Variante hinzu. (fhm)