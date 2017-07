Der TAH gratuliert zum ABI

Auf drei Extra-Seiten stellen wir die Abiturienten der Region vor.

Kreis Holzminden (14.07.17). Nach Jahren des Lernens und der Prüfungen ist es vollbracht: Die Abiturienten der Schulen in den Kreisen Holzminden und Höxter haben ihr Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen dürfen. Der Tägliche Anzeiger gratuliert herzlich und stellt in der heutigen Ausgabe (Freitag, 14. Juli) die Abiturienten des Campe-Gymnasiums Holzminden, der BBS Holzminden, des KWG in Höxter, der Paul-Gerhardt-Schule Dassel, des Gymnasiums Beverungen, des Berufskollegs Höxter und des Internats-Solling mit Namen und Bild vor.

