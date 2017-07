52.500 Briefe und 4.470 Pakete werden pro Woche in Stadtoldendorf sortiert

400 bis 1.000 Sendungen pro Tag verteilt ein Zusteller in seinem Bezirk.

Stadtoldendorf (14.07.17). Die Deutsche Post nimmt ihren neuen Zustellstützpunkt in Stadtoldendorf in Betrieb. 52.500 Briefe und 4.470 Pakete werden hier pro Woche sortiert und in den 13 Zustellbezirken verteilt. Vor allem der stetig wachsende Anteil der Paketlieferungen hat den Umzug in ein neues Gebäude an den Stadtoldendorfer Stadtrand nötig gemacht. Das Gebäude bietet praktisch doppelt so viel Platz wie der alte Standort an der Braaker Straße. (nig)

