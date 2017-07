Symrise-Logistikzentrum Holzminden: Zurzeit wird die Umzäunung vorbereitet

So sehen die Pläne für den ersten Bauabschnitt des neuen Logistikzentrums von Symrise aus.

Holzminden (14.07.17). Das neue Logistikzentrum der Symrise AG im neuen Gewerbe- und Industriegebiet „Im Sieken“ vor den Toren Holzmindens wird in mehreren Bauabschnitten entstehen. Am Beginn steht das „Herzstück“ des Zentrums – und das ist für Symrise und die Tochterfirma Symotion nicht das Hochregellager mit über 20 Metern Höhe, sondern ausreichend Fläche für den Warenumschlag mit mehreren Ladedocks zur Be- und Entladung, Büros, Sozialräumen und Stellflächen für Lkw. (rei)

