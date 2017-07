„Mach mit beim Sommerbiathlon!“

Höchste Konzentration ist beim Schießen mit dem Lichtpunktgerät erforderlich, sonst geht es in die Strafrunde, die wertvolle Sekunden beim Sommerbiathlon kostet.

Holzminden (14.07.17). Am Sonnabend, 12. August, kommt es im Sportpark Liebigstadion zu einer Premiere, wenn die Sportjugend im Kreissportbund Holzminden zum Sommerbiathlon bittet. Zum ersten Mal wird in der Kreisstadt eine Fortbildung in der neuen Trendsportart angeboten, Interessierte sollten sich aber beeilen, der Anmeldeschluss rückt näher. (tah)

