Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren in Lauenförde

Auf dem Hof wurde der Inhalt des Bigbags ausgebreitet und mit Schaum bedeckt.

Lauenförde (16.07.17). Es war gegen 3 Uhr in der Nacht zum gestrigen Sonntag, als die Feuerwehren Lauenförde und Meinbrexen zum Einsatz gerufen wurden. In einem Betriebsgebäude in der Meintestraße in Lauenförde hatte eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) in einer Halle Alarm ausgelöst. Bei genauerer Nachschau stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein mit Kohlestaub/-granulat gefüllter Bigbag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war und so der Alarm ausgelöst wurde. Etwa 400 Grad Celsius zeigte die eingesetzte Wärmebildkamera an. Offene Flammen waren nicht zu erkennen. Nach Rücksprache der Feuerwehr mit den vor Ort eingetroffenen Beamten der Polizei wurde das gesamte Behältnis sowie bereits ausgetretenes Material ins Freie verbracht und mit Lösch-Schaum abgedeckt. Hierzu musste der Inhalt zuvor ausgebreitet werden. Wie der stellvertretende Gemeindebrandmeister Andreas Topp mitteilt, zog sich der Feuerwehreinsatz bis kurz nach 5 Uhr hin, bis die rund 25 eingesetzten Brandschützer der Ortsfeuerwehren Lauenförde und Meinbrexen wieder nach Hause fahren konnten. Zur Eigensicherung der eingesetzten Kräfte war ein Rettungswagen vor Ort. Beamte der Polizei nahmen noch während des laufenden Feuerwehreinsatzes ihre Ermittlungen zur möglichen Ursache der Entzündung des Bigbags auf. (gl)