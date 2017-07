Trecker-Brand schnell gelöscht

Holzminden (16.07.17). Mit der Meldung: „brennt Trecker“ wurden die Brandschützer der Ortsfeuerwehr Holzminden am Sonnabendabend gegen 18.30 Uhr zum Einsatz in den Bereich „Allernbusch“ gerufen. Nur fünf Minuten später konnte jedoch schon wieder Entwarnung gegeben werden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Entstehungs-Brand im Motorraum eines Radladers durch die vor Ort anwesenden Personen in Eigenregie gelöscht werden. Dennoch kontrollierten die Feuerwehrkräfte mit Hilfe einer Wärmebild-Kamera den gesamten Motorraum auf noch eventuell versteckte Brandnester. Zudem mussten ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel aufgenommen werden. Nach 30 Minuten war der Einsatz dann vollständig beendet. (gl)