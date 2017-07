Strandklänge: Tausende feiern und tanzen am Godelheimer See

Zum passenden Strandklänge-Feeling gehörten auch fulminante Lightshows.

Godelheim (16.07.17). Entspannte Beach-Atmosphäre, mitreißende Beats, sehenswerte Light-Show unter freiem Himmel: Die "Strandklänge" am Godelheimer See haben alle Erwartungen an eine fulminante Sommer-Party erfüllt. Mehrere Tausend Gäste bevölkerten das Areal, auch die erstmals ausgewiesenen Zeltplätze wurden gern genutzt. Für die passenden Rhythmen zur schillernden Wasser- und Strandwelt sorgten die DJs Housedestroyer, Dry & Bolinger, Juliet Sikora und DJ Breeze für den richtigen Sound sorgen. Zum ersten Mal wurde zum Strandklänge Open Air noch eine zweite Bühne aufgebaut. (tah)