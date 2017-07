„mandoPortch“ zaubert echtes Summer-Feeling auf den Markt

Der Marktplatz verwandelte sich in eine große Tanzfläche.

Holzminden (16.07.17). „Die spielen hier nur Lieder aus unserer Zeit. Kann alles mitsingen. Klasse!“ So oder so ähnlich klangen viele begeisterte Kommentare am Sonnabendabend auf dem Marktsommer-Konzert mit „mandoPortch“. Obwohl vielleicht ein paar Grad Celsius für einen „lauen Sommerabend“ fehlten, füllte sich Holzmindens „gute Stube“, der Marktplatz, auch diesmal wieder reichlich. Und schon nach wenigen Liedern hatte die Holzmindener Band echtes Summer-Feeling auf den Markt gezaubert. (rei)